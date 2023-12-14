МОК изменил информацию о количестве отобравшихся на Олимпийские игры россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что шестеро российских спортсменов получили лицензии для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Об этом сообщается в обновлённом релизе организации.

Изначально в МОК заявили, что восемь российских атлетов прошли квалификацию на Игры‑2024.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также спортсмены и их персонал должны воздерживаться от любой поддержки СВО на любом официальном мероприятии или в СМИ до, во время и после Олимпиады.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

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