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Председатель совета директоров «Пари НН»: вопроса об отставке Юрана не было

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Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов высказался о возможной отставке главного тренера Сергея Юрана.
Председатель совета директоров «Пари НН»: вопроса об отставке Юрана не было
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Слухи об отставке Юрана? С первого дня говорил, что это какой-то непонятный вброс. Вопроса об отставке Юрана не было. Мы не тот клуб, который делает резкие движения. К нему ни у меня, ни у совета директоров никогда не было вопросов», — приводит слова Кондратова «Спорт-Экспресс».

9 октября Кондратов рассказал, что в контракте главного тренера с клубом прописана неустойка за досрочное расторжение контракта.

В сезоне-2023/24 «Пари НН» набрал 24 очка и располагается на девятом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Сёмин назвал Юрана лучшим тренером РПЛ по итогам первой части сезона.

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