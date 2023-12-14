Сутормин: игровое время в «Зените» не устраивает, но есть достаточно длинный контракт
«Я всегда говорил, что то игровое время, которое у меня есть сейчас, меня не устраивает. Но есть контракт с «Зенитом», достаточно длинный. Поэтому тут больше вопрос к руководству клуба. С ним надо разговаривать относительно возможных перемен», — приводят слова Сутормина «Известия».
Он также подчеркнул, что не вёл разговоров с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым касательно своего перехода в столичный клуб.
«У нас хорошие отношения, можем пообщаться, поздравить друг друга с праздниками, но по поводу перехода разговоров не было», — добавил Сутормин.
Как сообщает Sport24, футболист может покинуть «Зенит» этой зимой.
По информации источника, к хавбеку сине-бело-голубых проявляют интерес четыре клуба РПЛ — ЦСКА, «Динамо», «Балтика» и «Ростов».
Сутормин в сезоне-2023/24 в 12 матчах во всех турнирах отдал две результативные передачи. 29-летний игрок выступает за сине-бело-голубых с 2019 года.
Ранее сообщалось, что «Зенит» может подписать защитника Велингтона.