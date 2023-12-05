Bolavip: «Зенит» может подписать защитника Велингтона

Санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в услугах защитника бразильского «Сан-Паулу» Велингтона.

Сине-бело-голубые рассматривают возможность трансфера игрока, который осенью был близок к переходу в ЦСКА, сообщает журналист Алекс Биспо.

Отмечается, что переговоры с Велингтоном, контракт которого с «Сан-Паулу» истекает в декабре 2024 года, также ведут «Коринтианс» и «Фламенго».

15 сентября стало известно, что трансфер Велингтона в ЦСКА сорвался из-за проваленного медосмотра.

Ранее главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном трансфере полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Алексея Сутормина.