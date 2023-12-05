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Личка заявил, что поговорит с руководством «Динамо» по поводу подписания Сутормина

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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном трансфере полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Алексея Сутормина.
Личка заявил, что поговорит с руководством «Динамо» по поводу подписания Сутормина
  • РИА Новости

«Знаю Сутормина только по игре за «Зенит». Алексей — бывший игрок «Оренбурга», работал с главным тренером ЦСКА Федотовым и Ойеволе, который сейчас в моём тренерском штабе. Он хороший игрок. Надо поговорить с руководством», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 29‑летний россиянин отдал две результативные передачи в 12 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Сутормин может покинуть «Зенит» зимой.

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