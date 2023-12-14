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Организаторы Игр БРИКС в 2024 году ожидают спортсменов из более 50 стран

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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о составе участников Игр БРИКС в Казани летом 2024 года.

«Самый главный наш вызов — это сделать географию, чтобы к нам приехали спортсмены из 50 плюс государств», — цитирует Леонова ТАСС.

По его словам, были дискуссии по поводу того, чтобы сделать Игры юниорским турниром.

«Но все-таки мы хотим сделать стандартный турнир. Есть у нас кое-какие задумки, о которых мы скажем позже, чтобы сюда приехали ведущие спортсмены в тех или иных видах спорта», — добавил Леонов.

Игры БРИКС состоятся в столице Татарстана с 12 по 23 июня. Спортсмены будут состязаться в 25 видах спорта.

Ранее сообщалось, что Россия планирует провести турнир по хоккею 3х3 в рамках саммита стран БРИКС.

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