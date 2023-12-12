Россия планирует провести турнир по хоккею 3х3 в рамках саммита стран БРИКС

Заместитель гендиректора Федерации хоккея России (ФХР) Александр Кикнадзе сообщил о проведении соревнований 3х3 в рамках саммита стран БРИКС.

«Те продукты, которые мы создаём после применимых к нам санкций в международном хоккее, показали свою востребованность. Речь идёт, например, о хоккее 3х3. Планируется, что турнир по хоккею 3х3 пройдёт в рамках саммита стран БРИКС», — приводит слова Кикнадзе ТАСС.

IIHF отстранил российские команды от международных соревнований на неопределённый срок в феврале 2022 года. 31 октября стало известно, что IIHF решит вопрос о допуске России к Олимпиаде не позднее марта 2024 года.

Игры БРИКС в Казани пройдут с 11 по 23 июня 2024 года.

Ранее нападающий ХК «Спартак» Павел Порядин отреагировал на возвращение в команду Ильи Ковальчука.