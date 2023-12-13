Роднина не считает, что Щербакова закончит профессиональную карьеру в этом сезоне

Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина предположила, что Анна Щербакова продолжит выступать в следующем году.

«Допускаю ли я мысль, что Щербакова закончит карьеру в этом сезоне? Я вообще рожала ребёнка, полтора года нигде не выступала и ничего — вернулась», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

Щербакова немногим ранее заявила, что не примет участие в чемпионате России по фигурному. 19-летняя спортсменка, которая выступает в ледовых шоу, сослалась плотный график.

Турнир пройдет в Челябинске 20-24 декабря.

Ранее Роднина заявила, что российский спорт справляется с давлением.