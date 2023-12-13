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ХК «Спартак» продлил контракт с Принсом до конца сезона-2024/25

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Московский «Спартак» продлил контракт с нападающим сборной Белоруссии по хоккею Шейном Принсом.
ХК «Спартак» продлил контракт с Принсом до конца сезона-2024/25
  • Gettyimages.ru

Как сообщается на сайте московского клуба, новое соглашение с 31-летним игроком рассчитано до конца сезона-2024/25.

Принс выступает за красно-белых с 2022 года. Всего на его счету 53 (27 + 26) очка в 91 матче за «Спартак».

В нынешнем сезоне он набрал 18 (10 + 8) очков в 36 играх.

Ранее главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг ответил на вопрос, почему игроки «Спартака» Павел Порядин и Николай Голдобин не примут участия в Кубке Первого канала по хоккею.

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