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В Севастополе 24 декабря пройдёт международный турнир по боксу

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В Севастополе пройдёт международный турнир по профессиональному боксу, в котором примут участие спортсмены из дружественных стран.
В Севастополе 24 декабря пройдёт международный турнир по боксу
  • Gettyimages.ru

На ринг выйдут профессиональные титулованные севастопольские спортсмены, лучшие представители севастопольской школы бокса: мастера спорта международного класса Елена Гапешина и Дмитрий Шиповский, мастера спорта России Исрафил Исламов, Иван Романчук, Максим Шведюк и кандидат в мастера спорта Давид Агабекян.

Турнир пройдёт при поддержке губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Губернатор выразил уверенность, что на предстоящем турнире будет много захватывающих поединков. По словам Развожаева, Севастополь в очередной раз продемонстрирует, что открыт для международных связей.

Руководитель спортивной делегации Ирана Хонорджу Аразм заявил, что спортсмены без сомнения согласились принять участие в турнире. По его мнению, спорт должен быть вне политики и объединять людей всего мира.

Ранее глава Международной боксёрской ассоциации Умар Кремлёв заявил, что гордится организацией.

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