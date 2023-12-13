Тихонов: я бы отказался выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменов из России к участию в Олимпийских играх в Париже.

«В 1980 году я в Лейк-Плэсиде заканчивал свою четвёртую Олимпиаду, нам попытались навязать не наш флаг. На мой взгляд, это унижение. Я по-другому это не расцениваю. Я бы отказался выступать в нейтральном статусе», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее глава организационного комитета летних Олимпийских игр в Париже 2024 года Тони Эстанге заявил, что приветствует решение МОК допустить российских спортсменов к участию в турнире в нейтральном статусе.