Рой Джонс: нравится идея встречи по боксу Россия — США, буду поддерживать обе команды

Бывший абсолютный чемпион в полутяжёлом весе Рой Джонс оценил проведение матчевой встречи по боксу «Ночь чемпионов IBA. Россия против США».

«Матчевая встреча по боксу между командами России и США — это великолепная идея, мне она безумно нравится. Спорт должен быть вне политики, спорт должен объединять людей. Повторюсь, это отличная инициатива. Я буду поддерживать обе команды в этом противостоянии, я люблю обе стороны», — сказал Рой Джонс.

Российскую команду в противостоянии представят Алексей Егоров, Всеволод Шумков, Павел Сосулин, Бешто Шавлаев и Юрий Осипов. Матчевая встреча между командами России и США пройдёт в формате профессионального бокса, поединки будут состоять из четырёх раундов по три минуты. Мероприятие состоится 16 декабря в «Международном центре бокса» в Лужниках.

Состав участников:

До 60 кг: Всеволод Шумков (Россия, 1-0, КО 1) — Абель Мендоза (США, 39-0, КО 30)

До 72 кг: Юрий Осипов (Россия, 4-0, КО 3) — Никита Абабий (США, 12-0, КО 6)

До 75 кг: Павел Сосулин (Россия, 8-0, КО 3) — Алексис Еспино (США, 9-1-1, КО 6)

До 80 кг: Бешто Шавлаев (Россия, 3-0, КО 1) — Кваме Риттер (США, 11-1, КО 9)

90,7 + кг: Алексей Егоров (Россия, 12-1, КО 8) — Джо Джонс (США, 14-9, КО 10).

Ранее сообщалось, что боксёрский поединок Егорова и Джонса возглавит матчевую встречу Россия — США.