Аршавин: раздражает присутствие Быстрова в моей жизни — приходится терпеть

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о взаимоотношениях с экс-одноклубником Владимиром Быстровым.

«Сильно ли напрягало его присутствие на скамейке в матче звёзд? Вообще раздражает его присутствие в моей жизни. Но что делать — приходится терпеть», — цитирует игрока «РБ Спорт».

Аршавин со сборной дивизиона Харламова в финале Матча звёзд КХЛ обыграл команду дивизиона Тарасова со счётом 8:7. Экс-футболист «Зенита» забросил шайбу и отдал результативную передачу.

14-й матч звёзд прошёл в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».

Ранее Аршавин после Матча звёзд КХЛ заявил, что никогда не изменял футболу.