Аршавин: раздражает присутствие Быстрова в моей жизни — приходится терпеть
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- © Maksim Konstantinov
«Сильно ли напрягало его присутствие на скамейке в матче звёзд? Вообще раздражает его присутствие в моей жизни. Но что делать — приходится терпеть», — цитирует игрока «РБ Спорт».
Аршавин со сборной дивизиона Харламова в финале Матча звёзд КХЛ обыграл команду дивизиона Тарасова со счётом 8:7. Экс-футболист «Зенита» забросил шайбу и отдал результативную передачу.
14-й матч звёзд прошёл в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».
Ранее Аршавин после Матча звёзд КХЛ заявил, что никогда не изменял футболу.