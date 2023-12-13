Кирьос заявил, что больше не хочет играть в теннис

Австралийский теннисист Ник Кирьос признался, что больше не хочет играть в теннис.

«Я больше не хочу играть в теннис. Но мне приходится. Я ещё столько всего могу дать. Но я выдохся, я устал, перенёс уже три операции. А мне всего 28 лет», — цитирует спортсмена TennisUpToDate.

Кирьос пропустит второй подряд Открытый чемпионат Австралии в 2024 году.

16 января теннисист снялся с Australian Open — 2023 в Мельбурне из-за травмы левого колена. После он получил травму запястья и не предпринимал попыток возвращения на корт.

Ранее Кирьос заявил, что Австралия — одна из самых расистских стран в мире.