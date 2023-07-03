Кирьос: Австралия — одна из самых расистских стран в мире

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о случаях проявления расизма в своей стране.

«Австралия — расистская страна, одна из самых расистских стран в мире. Я по сей день с ним сталкиваюсь. Но у меня выросла броня. Некоторые известные спортсмены говорили мне и моей семье возвращаться туда, откуда мы пришли», — цитирует Кирьоса Men`s Health.

2 июля австралиец снялся с Открытого чемпионата Великобритании — 2023. В прошлом году Кирьос дошёл до финала Уимблдона, где проиграл сербу Новаку Джоковичу.

Ранее сообщалось, что Кирьос назвал причину снятия с Уимблдона.