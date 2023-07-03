Кирьос назвал причину снятия с Уимблдона

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал своё снятие с Открытого чемпионата Великобритании — 2023.

«Я сделал всё возможное, чтобы быть готовым после операции и снова поучаствовать в турнире. Но я начал испытывать боль в запястье. Рентген показал разрыв связок. Перепробовал всё, у меня просто не было достаточно времени», — написал он в соцсетях.

В прошлом году австралиец дошёл до финала Уимблдона, где проиграл сербу Новаку Джоковичу.

Турнир состоится с 3 по 16 июля. Матчи пройдут на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

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