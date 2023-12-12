Гербольдт: Косторной и Кунице не хватает скатанности

Бронзовый призёр чемпионата России 2009 года Катарина Гербольдт высказалась о главной проблеме пары Алёна Косторная — Георгий Куница.

«Я думаю, что они идут к топ-5 и будут претендовать на это. У них сложные элементы, но я уже говорила, что им не хватает парного катания, скатанности. Но пара в целом очень хорошо прогрессирует», — цитирует Гербольдт «Газета.Ru».

Косторная и Куница встали в пару в начале 2023 года. До этого Алёна успешно выступала в одиночном катании. На её счету золото чемпионата Европы — 2020 и финала Гран-при сезона-2019/20, а также серебро чемпионата России — 2020.

Ранее Сергей Росляков, тренер Косторной и Куницы, рассказал о целях фигуристов на чемпионат России.