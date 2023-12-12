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Обляков: не хотелось уходить на паузу на такой ноте, как сложилось в Краснодаре

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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался об итогах армейского клуба перед зимней паузой в РПЛ.
Обляков: не хотелось уходить на паузу на такой ноте, как сложилось в Краснодаре
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Не хотелось уходить на паузу на такой ноте, как сложилось в Краснодаре. Время подумать, перезагрузиться, отдохнуть и приступить к работе на сборах. Вернёмся сильнее!» — написал Обляков в Telegram-канале.

Встреча 18-го тура РПЛ в Краснодаре завершилась со счётом 1:0. Единственный гол на 90-й минуте забил полузащитник хозяев Никита Кривцов.

Таким образом, подопечные Владимира Ивича набрали 38 очков и возглавили турнирную таблицу РПЛ. ЦСКА с 30 очками занимает седьмое место.

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Файзуллаев номинирован на премию IFFHS лучшему молодому игроку мира.

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