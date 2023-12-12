Фигуристка Константинова призналась в любви к «Зениту»

Российская фигуристка Станислава Константинова призналась в любви к санкт-петербургскому «Зениту».

«Люблю футбол, точнее, люблю «Зенит», потому что на другие матчи особо не хожу и не слежу. Мне очень не хватает адреналина после завершения карьеры, поэтому с большим восторгом наблюдаю за ребятами на поле», — заявила Константинова в интервью на YouTube-канале сине-бело-голубых.

Спортсменка объявила об уходе из фигурного катания в начале 2023 года.

Константинова, помимо того, что заняла третье место на Универсиаде, является серебряным призёром финала серии Гран-при 2018 года, также она занимала второе и третье места на чемпионатах России среди юниорок.

Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Роберт Ренан продолжит карьеру в «Вест Хэме».