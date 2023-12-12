Кечинов: Файзуллаева номинировали на лучшего молодого игрока мира авансом
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«Понятно, что это всё авансом. Да, он начал очень здорово и ярко играть в ЦСКА. К сожалению, редко интересуюсь его выступлениями в сборной. Но если бы сейчас наши клубы выступали на международной арене, то Файзуллаев котировался бы ещё выше. Здорово, что футболистов нашего чемпионата отмечают», — цитирует Кечинова «Чемпионат».
В нынешнем сезоне Файзуллаев забил два мяча и отдал девять результативных передач в 18 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.
На премию IFFHS могут претендовать футболисты, родившиеся после 1 января 2003 года. Всего номинированы 26 игроков со всего мира, в их числе полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, полузащитник «Барселоны» Гави и полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала.
Ранее Чалов рассказал, что Файзуллаев дважды угощал весь состав ЦСКА пловом.