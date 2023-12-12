Кечинов: Файзуллаева номинировали на лучшего молодого игрока мира авансом

Бывший футболист сборной России Валерий Кечинов высказал мнение касательно номинирования полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева на звание лучшего молодого игрока мира.

«Понятно, что это всё авансом. Да, он начал очень здорово и ярко играть в ЦСКА. К сожалению, редко интересуюсь его выступлениями в сборной. Но если бы сейчас наши клубы выступали на международной арене, то Файзуллаев котировался бы ещё выше. Здорово, что футболистов нашего чемпионата отмечают», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Файзуллаев забил два мяча и отдал девять результативных передач в 18 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.

На премию IFFHS могут претендовать футболисты, родившиеся после 1 января 2003 года. Всего номинированы 26 игроков со всего мира, в их числе полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, полузащитник «Барселоны» Гави и полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала.

Ранее Чалов рассказал, что Файзуллаев дважды угощал весь состав ЦСКА пловом.