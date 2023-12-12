RT в Telegram
Подпишись

Кечинов: Файзуллаева номинировали на лучшего молодого игрока мира авансом

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России Валерий Кечинов высказал мнение касательно номинирования полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева на звание лучшего молодого игрока мира.
Кечинов: Файзуллаева номинировали на лучшего молодого игрока мира авансом
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Понятно, что это всё авансом. Да, он начал очень здорово и ярко играть в ЦСКА. К сожалению, редко интересуюсь его выступлениями в сборной. Но если бы сейчас наши клубы выступали на международной арене, то Файзуллаев котировался бы ещё выше. Здорово, что футболистов нашего чемпионата отмечают», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Файзуллаев забил два мяча и отдал девять результативных передач в 18 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.

На премию IFFHS могут претендовать футболисты, родившиеся после 1 января 2003 года. Всего номинированы 26 игроков со всего мира, в их числе полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, полузащитник «Барселоны» Гави и полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала. 

Ранее Чалов рассказал, что Файзуллаев дважды угощал весь состав ЦСКА пловом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить