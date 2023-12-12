Корнеева признана чемпионкой мира среди юниоров по версии ITF по итогам года

Российская теннисистка Алина Корнеева признана чемпионкой мира среди юниоров по версии ITF.

Об этом сообщается на сайте организации.

Корнеева выиграла два юниорских турнира Большого шлема подряд — Australian Open и «Ролан Гаррос». На юниорском Уимблдоне россиянка дошла до полуфинала.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Корнеева располагается на 176-м месте.

Ранее олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников высказал мнение о вручении награды лучшему новичку года по версии WTA россиянке Мирре Андреевой.