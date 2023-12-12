Корнеева признана чемпионкой мира среди юниоров по версии ITF по итогам года
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Об этом сообщается на сайте организации.
Корнеева выиграла два юниорских турнира Большого шлема подряд — Australian Open и «Ролан Гаррос». На юниорском Уимблдоне россиянка дошла до полуфинала.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Корнеева располагается на 176-м месте.
Ранее олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников высказал мнение о вручении награды лучшему новичку года по версии WTA россиянке Мирре Андреевой.