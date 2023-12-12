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Корнеева признана чемпионкой мира среди юниоров по версии ITF по итогам года

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Российская теннисистка Алина Корнеева признана чемпионкой мира среди юниоров по версии ITF.
Корнеева признана чемпионкой мира среди юниоров по версии ITF по итогам года
  • Gettyimages.ru
  • © Bradley Collyer - PA Images

Об этом сообщается на сайте организации.

Корнеева выиграла два юниорских турнира Большого шлема подряд — Australian Open и «Ролан Гаррос». На юниорском Уимблдоне россиянка дошла до полуфинала. 

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Корнеева располагается на 176-м месте.

Ранее олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников высказал мнение о вручении награды лучшему новичку года по версии WTA россиянке Мирре Андреевой.

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