Кафельников: Андрееву абсолютно заслуженно признали лучшим новичком сезона

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников высказал мнение о вручении награды лучшему новичку года по версии WTA россиянке Мирре Андреевой.

«Мирру абсолютно заслуженно признали лучшим новичком сезона. Это доказано её результатами, она прыгнула на 300 с лишним позиций в рейтинге. Оценивают ли её как одну из фаворитов Australian Open? Не знаю, как это комментировать, наверное, так и есть», — цитирует Кафельникова Metaratings.ru.

Андреева опередила соотечественниц Диану Шнайдер и Элину Аванесян, а также американку Питон Стирнс и чешку Линду Носкову.

В 2023 году Андреева поднялась на 359 позиций в рейтинге и занимает 46-е место.

Ранее Звонарёва и Бабош выиграли турнир ITF в Дубае в парном разряде.