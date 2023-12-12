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Sport24: Рибалта сомневается насчёт работы в «Спартаке» из-за предложения других клубов

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Шансы испанского специалиста Хавьера Рибалты на пост спортивного директора «Спартака» снизились.
Sport24: Рибалта сомневается насчёт работы в «Спартаке» из-за предложения других клубов
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«У него появились сомнения по причине появления других предложений из Европы, а «Спартак» не представил конкретных условий работы», — цитирует источник Sport24.

Напомним, что Рибалта работал спортивным директором «Зенита» с июля 2018 года. В 2021 году функционер принял решение покинуть клуб.

Ранее сообщалось, что Рибалта улетел из России после переговоров со «Спартаком».

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