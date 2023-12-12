Sport24: Рибалта сомневается насчёт работы в «Спартаке» из-за предложения других клубов
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«У него появились сомнения по причине появления других предложений из Европы, а «Спартак» не представил конкретных условий работы», — цитирует источник Sport24.
Напомним, что Рибалта работал спортивным директором «Зенита» с июля 2018 года. В 2021 году функционер принял решение покинуть клуб.
Ранее сообщалось, что Рибалта улетел из России после переговоров со «Спартаком».