Sport24: Рибалта сомневается насчёт работы в «Спартаке» из-за предложения других клубов

Шансы испанского специалиста Хавьера Рибалты на пост спортивного директора «Спартака» снизились.

«У него появились сомнения по причине появления других предложений из Европы, а «Спартак» не представил конкретных условий работы», — цитирует источник Sport24.

Напомним, что Рибалта работал спортивным директором «Зенита» с июля 2018 года. В 2021 году функционер принял решение покинуть клуб.

Ранее сообщалось, что Рибалта улетел из России после переговоров со «Спартаком».