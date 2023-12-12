Билялетдинов: «Спартак» провёл первую часть чемпионата ниже своих возможностей
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«Команда провела первую часть чемпионата ниже своих возможностей. От них ждали большего. «Спартак» растерял много лёгких очков в матчах с аутсайдерами», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».
В текущем сезоне «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Главным тренером команды является Гильермо Абаскаль.
Напомним, что «Краснодар» занимает первое место, набрав 38 очков. Следом идут «Зенит» (36) и «Динамо» (32).
Ранее сообщалось, что «Краснодар» впервые в истории ушёл на зимнюю паузу лидером РПЛ.