Карпукас заявил, что поддерживает позицию Галактионова в отношении судей
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«Я полностью поддерживаю их позицию», — цитирует игрока Sport24.
После матча 16-го тура РПЛ наставник команды раскритиковал судей, за что получил двухматчевую дисквалификацию от КДК РФС.
По итогам первой половины сезона клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 31 очко в 18 матчах.
Ранее сообщалось, что Галактионов вызван на заседание КДК за использование рации во время дисквалификации.