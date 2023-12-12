Карпукас заявил, что поддерживает позицию Галактионова в отношении судей

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас прокомментировал критику тренера команды Михаила Галактионова и одноклубника Дмитрия Баринова в адрес судей.

«Я полностью поддерживаю их позицию», — цитирует игрока Sport24.

После матча 16-го тура РПЛ наставник команды раскритиковал судей, за что получил двухматчевую дисквалификацию от КДК РФС.

По итогам первой половины сезона клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 31 очко в 18 матчах.

Ранее сообщалось, что Галактионов вызван на заседание КДК за использование рации во время дисквалификации.