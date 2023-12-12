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Лопырёва: сложно оценивать работу Карпина в сборной России

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Посол чемпионата мира 2018 года по футболу Виктория Лопырёва оценила работу главного тренера сборной России Валерия Карпина.
Лопырёва: сложно оценивать работу Карпина в сборной России
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Сложно оценивать работу Карпина в сборной, когда команда играет исключительно в товарищеских матчах. Я скорее жду, когда наша сборная вернётся в большой футбол», — цитирует Лопырёву СЭ.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение не допускать российские клубы и сборные к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

УЕФА 2 декабря не включил сборную России в число участников жеребьёвки Лиги наций сезона-2024/25.

Ранее Сергей Овчинников заявил, что РФС нужно продолжать проводить матчи сборной России в условиях санкций.

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