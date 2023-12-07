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Овчинников: РФС нужно продолжать проводить матчи сборной России в условиях санкций

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Двукратный чемпион России в составе московского «Локомотива» Сергей Овчинников уверен, что Российский футбольный союз (РФС) должен продолжить организовывать матчи национальной сборной, пока она находится под санкциями.
Овчинников: РФС нужно продолжать проводить матчи сборной России в условиях санкций
  • РИА Новости

«Я не могу выделять игроков сборной России за год — работаю в РФС. Хочу сказать, что наша сборная проводила матчи, которые необходимы, на мой взгляд», — цитирует начальника отдела подготовки тренеров Академии РФС ТАСС.

По его словам, в большинстве матчей сборная показывала хорошую игру.

«Поэтому мне кажется, что дальше нужно продолжать практику, пока мы отсутствуем в международных матчах», — добавил Овчинников.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение не допускать российские клубы и сборные к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

УЕФА 2 декабря не включил сборную России в число участников жеребьёвки Лиги наций сезона-2024/25.

Ранее Овчинников заявил, что подготовка российских тренеров важнее матчей сборной России.

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