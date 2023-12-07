Овчинников: РФС нужно продолжать проводить матчи сборной России в условиях санкций
- РИА Новости
«Я не могу выделять игроков сборной России за год — работаю в РФС. Хочу сказать, что наша сборная проводила матчи, которые необходимы, на мой взгляд», — цитирует начальника отдела подготовки тренеров Академии РФС ТАСС.
По его словам, в большинстве матчей сборная показывала хорошую игру.
«Поэтому мне кажется, что дальше нужно продолжать практику, пока мы отсутствуем в международных матчах», — добавил Овчинников.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение не допускать российские клубы и сборные к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
УЕФА 2 декабря не включил сборную России в число участников жеребьёвки Лиги наций сезона-2024/25.
Ранее Овчинников заявил, что подготовка российских тренеров важнее матчей сборной России.