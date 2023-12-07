Овчинников: РФС нужно продолжать проводить матчи сборной России в условиях санкций

Двукратный чемпион России в составе московского «Локомотива» Сергей Овчинников уверен, что Российский футбольный союз (РФС) должен продолжить организовывать матчи национальной сборной, пока она находится под санкциями.

«Я не могу выделять игроков сборной России за год — работаю в РФС. Хочу сказать, что наша сборная проводила матчи, которые необходимы, на мой взгляд», — цитирует начальника отдела подготовки тренеров Академии РФС ТАСС.

По его словам, в большинстве матчей сборная показывала хорошую игру.

«Поэтому мне кажется, что дальше нужно продолжать практику, пока мы отсутствуем в международных матчах», — добавил Овчинников.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение не допускать российские клубы и сборные к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

УЕФА 2 декабря не включил сборную России в число участников жеребьёвки Лиги наций сезона-2024/25.

Ранее Овчинников заявил, что подготовка российских тренеров важнее матчей сборной России.