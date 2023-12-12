Илич сообщил, что перед ним не выполнили финансовые обязательства после поединка с Исмаиловым

Сербский боец ММА Александр Илич рассказал, что не получил денежных выплат после боксёрского поединка с Магомедом Исмаиловым.

«Кто вам сказал, что у нас будет реванш? Наш второй бой с Исмаиловым будет по правилам ММА. Я не могу ничего хорошего сказать ни про наш первый бой, ни про лигу Pravda, они до сих пор не выполнили передо мной обязательства. Так что я не буду проводить там второй бой против Исмаилова», — цитирует Илича «Матч ТВ».

Поединок по правилам бокса на турнире Pravda Boxing в Москве продлился шесть раундов, по итогам которых единогласным решением судей победил россиянин.

За свою профессиональную карьеру Исмаилов провёл 21 поединок по правилам смешанных единоборств. В 17 из них он одержал победу, в трёх потерпел поражение, а ещё одну схватку свёл к ничьей.

Ранее олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко рассказал, почему ему не интересен поединок с Исмаиловым по правилам бокса.