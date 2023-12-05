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Тищенко: наше противостояние с Исмаиловым уже не выглядит настолько привлекательным

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Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко рассказал, почему ему не интересен поединок с Магомедом Исмаиловым по правилам бокса.
Тищенко: наше противостояние с Исмаиловым уже не выглядит настолько привлекательным
  • РИА Новости

«Это интересно лишь в плане медиа. Не думаю, что кто-то возьмётся за организацию этой дуэли. С точки зрения спорта наше противостояние с Исмаиловым уже не выглядит настолько привлекательным. Всё же он не боксёр и не сможет победить не то что меня, но и обычного мастера спорта. Ещё одним камнем преткновения может стать и разница в популярности. Магомед — очень раскрученный боец, я в этом ему уступаю», — заявил Тищенко в интервью RT.

Ранее Тищенко рассказал, как получил право сразиться за пояс чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте.

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