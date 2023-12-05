Тищенко рассказал, как получил право сразиться за пояс чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте

Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко объяснил, как получил право сразиться за пояс чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте.

«До настоящего момента поединки в этой категории проводились лишь по версии WBC. Так как мы с Хартом входим в топ-15 рейтинга WBA в первом тяжёлом весе, поступило предложение подраться за титул. Благодаря главе IBA Умару Кремлёву и Эдуарду Кравцову получилось это организовать», — заявил Тищенко в интервью RT.

Он также ответил на вопрос, был ли он удивлён тем, что стал одним из участников боя за пояс в новом весе.

«Не сказал бы, что удивлён. В этом направлении была проделана большая работа. Сейчас российскому спортсмену практически нереально побороться за пояс, но мне предоставили шанс. Конечно, это заслуга всей команды, а не только моя. Но я очень рад этой возможности», — добавил Тищенко.

Ранее сообщалось, что Тищенко и Харт проведут бой за титул в новой весовой категории WBA.