Сакамото призналась, что её задевают вопросы об отсутствии у неё четверных

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Каори Сакамото рассказала, как относится к критике.

«Иногда люди спрашивают: «Почему ты чемпионка мира, если не прыгаешь тройной аксель или четверной прыжок?» Мне не нравится, когда люди так говорят», — цитирует Сакамото Nikkan sports.

Напомним, что японская фигуристка после отстранения российских спортсменок дважды выиграла чемпионат мира. На Олимпийских играх в Пекине она стала бронзовым призёром, уступив Анне Щербаковой и Александре Трусовой.

Ранее Щербакова рассказала, что научилась держать себя в форме без изнуряющих диет.