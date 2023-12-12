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Сакамото призналась, что её задевают вопросы об отсутствии у неё четверных

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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Каори Сакамото рассказала, как относится к критике.
Сакамото призналась, что её задевают вопросы об отсутствии у неё четверных
  • AP
  • © Ng Han Guan

«Иногда люди спрашивают: «Почему ты чемпионка мира, если не прыгаешь тройной аксель или четверной прыжок?» Мне не нравится, когда люди так говорят», — цитирует Сакамото Nikkan sports.

Напомним, что японская фигуристка после отстранения российских спортсменок дважды выиграла чемпионат мира. На Олимпийских играх в Пекине она стала бронзовым призёром, уступив Анне Щербаковой и Александре Трусовой.

Ранее Щербакова рассказала, что научилась держать себя в форме без изнуряющих диет.

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