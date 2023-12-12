RT в Telegram
Подпишись

ЦСКА проведёт зимние сборы в ОАЭ и Турции

Короткая ссылка
ЦСКА проведёт восемь товарищеских матчей во время зимних сборов, которые пройдут в ОАЭ и Турции.
ЦСКА проведёт зимние сборы в ОАЭ и Турции
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба ЦСКА, 12—13 января футболисты пройдут в Москве медицинский осмотр, после чего отправятся на первый сбор в Абу-Даби, который продлится с 14 по 26 января.

В ОАЭ у армейского клуба запланировано две товарищеские игры.

«Краснодар» одержал победу над ЦСКА (1:0) в матче 18-го тура чемпионата России. Подопечные Владимира Ивича набрали 38 очков и возглавили турнирную таблицу РПЛ. Армейский клуб с 28 очками располагается на седьмой позиции.

Ранее сообщалось, что Акинфеев и Обляков представят ЦСКА на Матче звёзд Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить