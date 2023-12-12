ЦСКА проведёт зимние сборы в ОАЭ и Турции

ЦСКА проведёт восемь товарищеских матчей во время зимних сборов, которые пройдут в ОАЭ и Турции.

Как сообщает пресс-служба ЦСКА, 12—13 января футболисты пройдут в Москве медицинский осмотр, после чего отправятся на первый сбор в Абу-Даби, который продлится с 14 по 26 января.

В ОАЭ у армейского клуба запланировано две товарищеские игры.

«Краснодар» одержал победу над ЦСКА (1:0) в матче 18-го тура чемпионата России. Подопечные Владимира Ивича набрали 38 очков и возглавили турнирную таблицу РПЛ. Армейский клуб с 28 очками располагается на седьмой позиции.

Ранее сообщалось, что Акинфеев и Обляков представят ЦСКА на Матче звёзд Кубка России.