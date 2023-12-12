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Агент Голубин вспомнил о неудачном просмотре Захаряна в «Зените»

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Геннадий Голубин, советник полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался об интересе «Зенита» к своему клиенту.
Агент Голубин вспомнил о неудачном просмотре Захаряна в «Зените»
  • globallookpress.com
  • © Mutsu Kawamori/AFLO

«Специалист, который тогда тренировал 2003 год рождения, сказал, что Арсен медленноват для своей позиции для «Зенита». А через несколько лет, когда Захарян выпускался из академии «Динамо», «Зенит» снова проявил интерес. И тогда уже сам Арсен сказал, что туда не поедет, потому что осталась обида, что его не оценили сразу», — цитирует Голубина «Чемпионат».

«Реал Сосьедад» объявил о переходе российского игрока из «Динамо» 19 августа. Соглашение с Захаряном рассчитано до конца сезона-2028/29.

В текущем сезоне футболист провёл за клуб 15 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Ранее представитель Захаряна рассказал о сложностях адаптации Арсена в «Реал Сосьедад».

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