Агент Голубин вспомнил о неудачном просмотре Захаряна в «Зените»

Геннадий Голубин, советник полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался об интересе «Зенита» к своему клиенту.

«Специалист, который тогда тренировал 2003 год рождения, сказал, что Арсен медленноват для своей позиции для «Зенита». А через несколько лет, когда Захарян выпускался из академии «Динамо», «Зенит» снова проявил интерес. И тогда уже сам Арсен сказал, что туда не поедет, потому что осталась обида, что его не оценили сразу», — цитирует Голубина «Чемпионат».

«Реал Сосьедад» объявил о переходе российского игрока из «Динамо» 19 августа. Соглашение с Захаряном рассчитано до конца сезона-2028/29.

В текущем сезоне футболист провёл за клуб 15 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Ранее представитель Захаряна рассказал о сложностях адаптации Арсена в «Реал Сосьедад».