Представитель Захаряна рассказал о сложностях адаптации Арсена в «Реал Сосьедад»

Геннадий Голубин, представитель полузащитника Арсена Захаряна, рассказал о трудностях адаптации в «Реал Сосьедад».

«Захарян попал совершенно в другую среду. В команде только четыре человека говорят на английском, остальные все — на испанском. А Арсен ещё и ковидом переболел. Всё это наложилось на бытовые вопросы. Но сейчас Захарян уже чувствует себя уверенно», — приводит слова Голубина «Чемпионат».

«Реал Сосьедад» объявил о переходе российского игрока из «Динамо» 19 августа. Соглашение с Захаряном рассчитано до конца сезона-2028/29.

В матче 16-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» он отметился результативной передачей.

Ранее Александр Мостовой заявил, что пока не ждёт от Захаряна результативных действий в каждом матче.