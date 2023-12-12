Представитель Захаряна рассказал о сложностях адаптации Арсена в «Реал Сосьедад»
«Захарян попал совершенно в другую среду. В команде только четыре человека говорят на английском, остальные все — на испанском. А Арсен ещё и ковидом переболел. Всё это наложилось на бытовые вопросы. Но сейчас Захарян уже чувствует себя уверенно», — приводит слова Голубина «Чемпионат».
«Реал Сосьедад» объявил о переходе российского игрока из «Динамо» 19 августа. Соглашение с Захаряном рассчитано до конца сезона-2028/29.
В матче 16-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» он отметился результативной передачей.
Ранее Александр Мостовой заявил, что пока не ждёт от Захаряна результативных действий в каждом матче.