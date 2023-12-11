Мостовой: не жду результативных действий от Захаряна, пусть вливается в чемпионат
- Gettyimages.ru
«Пока что не жду результативных действий от Арсена. Пусть спокойно вливается в чемпионат. Ему уже дают всё больше и больше игрового времени», — приводит слова Мостового ODDS.
Захарян летом 2023 года перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €13 млн.
В матче 16-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» он отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что представитель Захаряна уверен, что российского полузащитника ждёт большое будущее в Европе.