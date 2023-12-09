RT в Telegram
Подпишись

Агент Захаряна — о первом голевом действии: Арсен только начинает свой путь

Короткая ссылка
Геннадий Голубин, представитель Арсена Захаряна, уверен, что российского полузащитника «Реал Сосьедад» ждёт большое будущее в Европе.
Агент Захаряна — о первом голевом действии: Арсен только начинает свой путь
  • globallookpress.com
  • © Ricardo Larreina/Keystone Press Agency

«Процесс адаптации — это сложный процесс, понимали, что просто не будет. Нужно время, он только начинает свой путь. Надеюсь, дальше будет только лучше», — цитирует Голубина «Спорт-Экспресс».

Захарян отметился результативной передачей в матче 16-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом». Для 20-летнего российского игрока голевой пас стал первым результативным очком в составе испанской команды.

Баскская команда победила со счётом 3:0.

«Реал Сосьедад» (29 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Вильярреал» (16) — 13-е. Лидирует в чемпионате «Реал» (39).

Ранее сообщалось, что Захарян переживает за отсутствие результативных действий за «Реал Сосьедад».





Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить