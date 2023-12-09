Агент Захаряна — о первом голевом действии: Арсен только начинает свой путь

Геннадий Голубин, представитель Арсена Захаряна, уверен, что российского полузащитника «Реал Сосьедад» ждёт большое будущее в Европе.

«Процесс адаптации — это сложный процесс, понимали, что просто не будет. Нужно время, он только начинает свой путь. Надеюсь, дальше будет только лучше», — цитирует Голубина «Спорт-Экспресс».

Захарян отметился результативной передачей в матче 16-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом». Для 20-летнего российского игрока голевой пас стал первым результативным очком в составе испанской команды.

Баскская команда победила со счётом 3:0.

«Реал Сосьедад» (29 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Вильярреал» (16) — 13-е. Лидирует в чемпионате «Реал» (39).

Ранее сообщалось, что Захарян переживает за отсутствие результативных действий за «Реал Сосьедад».











