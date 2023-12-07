Захарян переживает за отсутствие результативных действий за «Реал Сосьедад»
«Арсен переживает, что у него нет результативных действий. Он, как и любой другой спортсмен, хочет себя показать, забить и отдать. Это всё придёт», — сказал Голубин Metaratings.
Он подчеркнул, что когда Захарян играет на своей позиции, то выглядит совершенно по-другому.
«Например, как это было в матче с «Зальцбургом». Когда его ставят как крайнего полузащитника, конечно, ему тяжело», — добавил Голубин.
Захарян летом 2023 года перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». Transfermarkt оценивает его стоимость в 13 млн.
20-летний хавбек сборной России в 14 матчах за команду из Сан-Себастьяна не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» с Захаряном обыграл «Андрайч» в матче Кубка Испании.