Латыпов рассказал, как напрягал Фуркада, стараясь ездить только за ним в гонках КМ

Биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, как во время гонок Кубка мира старался ездить за французом Мартеном Фуркадом, чтобы научиться его технике.

«В своё время я очень много ездил за Мартеном Фуркадом. Он даже напрягался из-за того, что я постоянно за ним катаюсь, оборачивался постоянно. Я же старался скопировать технику Мартена, почувствовать его сильные стороны, понять, как он переключается на дистанции, за счёт чего держит скорость не только бега, но и стрельбы, как дышит, как подходит к рубежу. Сильные стороны всегда видны. Другой вопрос, что не всегда удаётся понять, за счёт чего человек добивается тех или иных показателей.

Он действует на рубеже чуть медленнее, чем другие ребята, особенно лёжа. Если не ошибаюсь, он стрелял примерно 28—30 секунд. Думаю, как раз поэтому всегда старался начать работать раньше, чем соперники», — заявил он в интервью RT.

Ранее Латыпов объяснил, что во время гонки в морозную погоду есть риск получить травму.