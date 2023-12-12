Тяжелоатлета Бочкова дисквалифицировали на четыре года по делу о допинге

Тяжелоатлета Родиона Бочкова дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает РУСАДА.

Отмечается, что CAS отменил ранее вынесенное решение дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА о признании Бочкова не совершавшим нарушение.

Ему зачли отбытый срок временного отстранения с 19 мая 2020 года по 27 мая 2021 года.

Отстранение истечёт 18 ноября 2026 года.

Ранее сообщалось, что призёр этапа КМ по гребле на байдарках Шишкин дисквалифицирован за допинг.