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Тяжелоатлета Бочкова дисквалифицировали на четыре года по делу о допинге

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Тяжелоатлета Родиона Бочкова дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Тяжелоатлета Бочкова дисквалифицировали на четыре года по делу о допинге
  • Gettyimages.ru
  • © Marco del Rio

Об этом сообщает РУСАДА.

Отмечается, что CAS отменил ранее вынесенное решение дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА о признании Бочкова не совершавшим нарушение.

Ему зачли отбытый срок временного отстранения с 19 мая 2020 года по 27 мая 2021 года.

Отстранение истечёт 18 ноября 2026 года.

Ранее сообщалось, что призёр этапа КМ по гребле на байдарках Шишкин дисквалифицирован за допинг.

 

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