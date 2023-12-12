Тяжелоатлета Бочкова дисквалифицировали на четыре года по делу о допинге
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Об этом сообщает РУСАДА.
Отмечается, что CAS отменил ранее вынесенное решение дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА о признании Бочкова не совершавшим нарушение.
Ему зачли отбытый срок временного отстранения с 19 мая 2020 года по 27 мая 2021 года.
Отстранение истечёт 18 ноября 2026 года.
Ранее сообщалось, что призёр этапа КМ по гребле на байдарках Шишкин дисквалифицирован за допинг.