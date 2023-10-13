Призёр этапа КМ по гребле на байдарках Шишкин дисквалифицирован за допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало гребца Алексея Шишкина за нарушение антидопинговых правил.

Атлет отстранён на три месяца по пунктам 4.1 и 4.2 общероссийских антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте РУСАДА.

Отмечается, что срок дисквалификации отсчитывается с 10 октября с учётом отбытого срока временного отстранения (с 25 июля).

Шишкин является бронзовым призёром этапа Кубка мира в гребле на байдарках-двойках.

Ранее Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) пригрозил Антидопинговому агентству США (USADA) судебным иском за клевету после ситуации с тестированием ирландца Конора Макгрегора.