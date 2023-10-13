Призёр этапа КМ по гребле на байдарках Шишкин дисквалифицирован за допинг
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Атлет отстранён на три месяца по пунктам 4.1 и 4.2 общероссийских антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте РУСАДА.
Отмечается, что срок дисквалификации отсчитывается с 10 октября с учётом отбытого срока временного отстранения (с 25 июля).
Шишкин является бронзовым призёром этапа Кубка мира в гребле на байдарках-двойках.
Ранее Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) пригрозил Антидопинговому агентству США (USADA) судебным иском за клевету после ситуации с тестированием ирландца Конора Макгрегора.