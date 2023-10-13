UFC пригрозил USADA судом за клевету после запрета на выступление Макгрегора

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) пригрозил Антидопинговому агентству США (USADA) судебным иском за клевету после ситуации с тестированием ирландца Конора Макгрегора.

В октябре ирландский боец хотел вернуться в пул тестирования USADA, чтобы провести поединок с американцем Майклом Чендлером. При этом агентство запретило спортсмену выступать в соревнованиях до истечения шести месяцев с момента возвращения. Из-за этой ситуации UFC и USADA прекратили сотрудничество.

Агентство заявило, что «их организация выше ценит здоровье бойцов, чем краткосрочную прибыль». После этого заявления промоушен пригрозил судом, обвинив USADA в клевете.

35-летний Макгрегор в декабре должен провести поединок с Майклом Чендлером.

Ранее сообщалось, что USADA прекратило сотрудничество с UFC из-за Макгрегора.