UFC пригрозил USADA судом за клевету после запрета на выступление Макгрегора
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В октябре ирландский боец хотел вернуться в пул тестирования USADA, чтобы провести поединок с американцем Майклом Чендлером. При этом агентство запретило спортсмену выступать в соревнованиях до истечения шести месяцев с момента возвращения. Из-за этой ситуации UFC и USADA прекратили сотрудничество.
Агентство заявило, что «их организация выше ценит здоровье бойцов, чем краткосрочную прибыль». После этого заявления промоушен пригрозил судом, обвинив USADA в клевете.
35-летний Макгрегор в декабре должен провести поединок с Майклом Чендлером.
Ранее сообщалось, что USADA прекратило сотрудничество с UFC из-за Макгрегора.