USADA прекратил сотрудничество с UFC из-за Макгрегора

Антидопинговое агентство США (USA) объявило о прекращении сотрудничества с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

«С 1 января 2024 года USADA больше не будет вовлечена в антидопинговую программу UFC. Несмотря не продуктивную встречу о продлении контракта в мае, UFC в понедельник, 9 октября, сообщила USADA, что пойдёт другим путём», — говорится в заявлении на сайте USADA.

В USADA отметили, что отношения с UFC стали недействительными из-за заявлений лидеров промоушена, ставящих под сомнение принципиальную позицию агентства, согласно которой ирландскому бойцу смешанных единоборств (MMA) Конору Макгрегору запрещено драться, пока он не пробудет в пуле тестируемых в течение шести месяцев.

«В USADA разочарованы бойцами UFC, которые являются независимой стороной, подписывающей контракт и полагающейся на нашу независимую, образцовую программу по защите их прав. Решение промоушена ставит под угрозу огромный прогресс, достигнутый в этом спорте под руководством агентства», — заявили в USADA.

35-летний ирландец в декабре должен провести поединок с американцем Майклом Чендлером.

В июле 2021 года боец получил перелом ноги в третьем бою против американца Дастина Порье на 264-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и с тех пор не провёл ни одного поединка. Всего на его счету 22 победы в 28 боях. Он владел чемпионскими поясами UFC в лёгкой и полулёгкой весовых категориях.

Ранее сообщалось, что Макгрегор вернулся в пул тестирования USADA.