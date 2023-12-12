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Шишкин считает, что Абаскалю нужно дать доработать сезон в «Спартаке»

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Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин считает, что главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю необходимо дать возможность доработать сезон.
Шишкин считает, что Абаскалю нужно дать доработать сезон в «Спартаке»
  • РИА Новости

«Нужно просто дать доработать ему этот сезон. Можно вспомнить чемпионский год. Там тоже зимой не было понятно, как команда себя весной покажет. Если посмотреть на турнирную таблицу, то у нас всё может поменяться за одну‑две игры», — приводит слова Шишкина «Матч ТВ».

В текущем сезоне «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» не планируют обжаловать дисквалификацию Абаскаля.

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