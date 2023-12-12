Шишкин считает, что Абаскалю нужно дать доработать сезон в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин считает, что главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю необходимо дать возможность доработать сезон.

«Нужно просто дать доработать ему этот сезон. Можно вспомнить чемпионский год. Там тоже зимой не было понятно, как команда себя весной покажет. Если посмотреть на турнирную таблицу, то у нас всё может поменяться за одну‑две игры», — приводит слова Шишкина «Матч ТВ».

В текущем сезоне «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» не планируют обжаловать дисквалификацию Абаскаля.