Шишкин считает, что Абаскалю нужно дать доработать сезон в «Спартаке»
- РИА Новости
«Нужно просто дать доработать ему этот сезон. Можно вспомнить чемпионский год. Там тоже зимой не было понятно, как команда себя весной покажет. Если посмотреть на турнирную таблицу, то у нас всё может поменяться за одну‑две игры», — приводит слова Шишкина «Матч ТВ».
В текущем сезоне «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее сообщалось, что в «Спартаке» не планируют обжаловать дисквалификацию Абаскаля.