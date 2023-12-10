В «Спартаке» не планируют обжаловать дисквалификацию Абаскаля
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«Мы не будем подавать апелляцию на решение о дисквалификации Абаскаля», — цитирует Малышева ТАСС.
Напомним, что 3 декабря арбитр Евгений Кукуляк удалил Абаскаля в матче РПЛ с «Ахматом» (1:2) за нарушение регламента.
После первого гола Бериша подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с Абаскалем. После этого главный тренер красно-белых толкнул футболиста и был удалён. По итогам эпизода Бериша получил предупреждение.
Позже Абаскаль был дисквалифицирован на три матча РПЛ (один из них — условно).
Ранее Мостовой оценил первую часть сезона для «Спартака» на тройку с плюсом.