В «Спартаке» не планируют обжаловать дисквалификацию Абаскаля

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, что клуб не планирует обжаловать решение КДК РФС касательно дисквалификации главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Мы не будем подавать апелляцию на решение о дисквалификации Абаскаля», — цитирует Малышева ТАСС.

Напомним, что 3 декабря арбитр Евгений Кукуляк удалил Абаскаля в матче РПЛ с «Ахматом» (1:2) за нарушение регламента.

После первого гола Бериша подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с Абаскалем. После этого главный тренер красно-белых толкнул футболиста и был удалён. По итогам эпизода Бериша получил предупреждение.

Позже Абаскаль был дисквалифицирован на три матча РПЛ (один из них — условно).

Ранее Мостовой оценил первую часть сезона для «Спартака» на тройку с плюсом.