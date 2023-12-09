Мостовой оценил первую часть сезона для «Спартака» на тройку с плюсом

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил первую часть сезона для московской команды.

«На три с плюсом. Таблица перед зимней паузой образовалась плотной, я это предвидел ещё летом», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Сегодня красно-белые одержали победу над «Крыльями Советов» со счётом 3:0. Таким образом, московский клуб поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.

Ранее сообщалось, что будущее Гильермо Абаскаля в «Спартаке» будет зависеть от нового спортивного директора.