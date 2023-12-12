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Авербух сообщил, что посвятит показательный номер фиджитал-играм

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Продюсер и постановщик Илья Авербух рассказал о своём отношении к фиджитал-играм.
Авербух сообщил, что посвятит показательный номер фиджитал-играм
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Будет и номер, посвященный фиджитал-играм. Это новое движение, которое становится популярным. И даже пройдут «Игры Будущего» в Казани. Мой сын очень увлекается этим сейчас. Даже ездил с телевидением снимать сюжеты, становится молодым телеведущим. Я всегда критически относился к компьютерным играм. Кто бы мог подумать, что из-за них мой сын станет одним из самых популярных студентов РАНХиГС», — сказал Авербух.

Ранее Авербух заявил, что проект «Ледниковый период» — это большая удача для него.

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