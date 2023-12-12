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Порядин: приятно будет поиграть за одну команду с таким мастером, как Ковальчук

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Нападающий ХК «Спартак» Павел Порядин отреагировал на возвращение в команду Ильи Ковальчука.
Порядин: приятно будет поиграть за одну команду с таким мастером, как Ковальчук
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Не могу сказать, что удивился, поскольку разговоры об этом ходили давно. Но я не был в курсе ситуации, и, когда на кубе показали видео с ним и Жамновым, сильно обрадовался. Приятно будет поиграть за одну команду с таким мастером. Несмотря на то что Илье 40 лет, думаю, он даст нам немало полезных советов как на площадке, так и в раздевалке. Лично пока пообщаться не довелось, только поздоровались. Совсем скоро он начнёт тренироваться с коллективом — там и познакомимся», — заявил он в интервью RT.

Ранее Порядин ответил на вопрос, чем главный тренер красно-белых Алексей Жамнов отличается от других специалистов.

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