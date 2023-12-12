Президент «Анкарагюджю» — об избиении судьи: планировал подойти и плюнуть ему в лицо

Избивший судью президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа объяснил свой поступок.

«Изначально я планировал подойти к судье и высказать ему на словах критику за его ошибки в судействе, плюнуть ему в лицо. Однако я ударил кулаком. После этого он стоял, а потом сам бросился на землю», — приводит слова Коджи TRT Haber.

После завершения матча 15-го тура чемпионата Турции с «Ризеспором» (1:1) на поле выбежал Коджа и ударил кулаком по лицу судью, который упал на газон.

Рефери сумел подняться и покинул поле.

Ранее сообщалось, что турецкий арбитр допустил завершение карьеры после избиения.