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Медведева: благодаря Авербуху и Тарасовой могу назвать себя актрисой и творцом

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Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась о деятельности Ильи Авербуха.
Медведева: благодаря Авербуху и Тарасовой могу назвать себя актрисой и творцом
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Прозвучала цифра, что Илья делает шоу 20 лет, а я столько лет назад вышла на лёд. Поэтому я хоть и часть семьи, но очень маленькая. Надеюсь, что буду долго ещё частью этой семьи. Долгие десятилетия. Алексей Ягудин — пример тому, что это возможно.

А на «Кристалле» в Лужниках, где работала Татьяна Анатольевна, я впервые сделала одинарный аксель. Помню, тогда арендовали с бабушкой лёд. С криками и воплями, но смогла.

Возможно, эти два совпадения и привели меня в шоу. Нам очень повезло, что наш спорт — это в том числе искусство. И у нас есть шанс выходить на лёд как артисты. Несколько лет назад, когда закончила карьеру, думала, как себя называть. И благодаря Илье и Татьяне Анатольевне я могу назвать себя актрисой, творцом», — сказала Медведева.

Ранее Тарасова заявила, что Авербух продлил жизнь десяткам олимпийских чемпионов.

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