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Французский боец UFC обвинил Махачева и Нурмагомедовых в употреблении допинга

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Французский боец UFC Бенуа Сен-Дени обвинил российских спортсменов организации в употреблении допинга.
Французский боец UFC обвинил Махачева и Нурмагомедовых в употреблении допинга
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/JB Autissier

«Семья Нурмагомедовых: они заряжены как мулы. Они умны в том, как они принимают допинг. Махачев попался в 2016 году! Его поймали с мельдонием», — цитирует Сен-Дени Figaro.

1 октября Махачев второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби он победил бойца нокаутом в первом раунде.

На счету 32-летнего бойца 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Ранее Махачев сообщил, что хочет провести следующий бой за титул в полусреднем весе.

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